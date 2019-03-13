أخبار مصر | غدًا.. "المهندسين" تنظم احتفالية لتوزيع شهادات إتمام تدريب 20 مهندسًا أوغنديًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدًا.. "المهندسين" تنظم احتفالية لتوزيع شهادات إتمام تدريب 20 مهندسًا أوغنديًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد النقابة العامة للمهندسين، بقيادة المهندس هانى ضاحى النقيب العام للمهندسين، غدًا الخميس، احتفالية لتوزيع شهادات إتمام تدريب 20 مهندسًا أوغنديًا، بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس.

ويأتي ذلك بحضور سيبوليا سام مالى سفر أوغندا فى مصر، وأبوبكر حفنى مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، والدكتور أحمد حمدى ممثل الاتحاد الإفريقى، والدكتور أودونجو أو نتيونج رئيس نقابة المهندسين الأوغندية.

يذكر أن المهندس هاني ضاحي النقيب العام لنقابة المهندسين المصرية، كان قد استقبل الوفد الأوغندي، لتدريب 20 مهندس أوغندي بنقابة المهندسين، مشيرا إلي التعاون بين المهندسين الأوغنديين لتدريبهم بمعامل النقابة.

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وأكد نقيب المهندسين، أن العلاقات المصرية تشهد تطورات ضخمة ومهمة برئاسة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في تقدم البلد وتحقيق النهضة مع العديد مع الدول، مضيفا إن ماتحقق ويتحقق هي إرادة شعب مصر وعزيمة نظام ودولة.

وأشار أن ما يحق على الدول الأشقاء نقل الخبرات والتجارب للتقدم معا نحو مستقبل منير، مؤكدا أن النقابة تعد أكبر تجمع هندسي علي مستوي العالم لضمها أكثر من 700 الف مهندس، وسابقها لتحقيق النجاح والتقدم علي مستوي المهنة.

وأكد أنه في إطار التدريبات التي يحصل عليها المهندسين الأوغنديين يقوم الوفد بزيارة المشروعات الضخمة والتنموية لنقل الخبرات والتجارب لهم، بجانب التدريبات المختلفة التي يحصلون عليها بمعامل النقابة.