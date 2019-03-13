مصر | المؤبد لـ3 متهمين بالاتجار بالمخدرات في المطرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المؤبد لـ3 متهمين بالاتجار بالمخدرات في المطرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة 3 متهمين بالاتجار بالمخدرات بالمطرية، بالسجن المؤبد.

صدر الحكم برئاسة المستشار خليل عمر عبدالعزيز، وعضوية المستشارين إبراهيم محمد إبراهيم ومصطفى راشد عبد التواب، وأمانة سر عادل الشيخ ومحمد أبوالعلا.

وتعود أحداث القضية رقم 7301 لسنة 2018 عندما تلقت النيابة العامهً بالمطرية إخطارا يفيد بقيام ضباط مباحث المطرية برئاسه الرائد محمود علي أحمد بمكافحة المخدرات، من ضبط كلا من "حسن. ع"، حلاق، و"نجلاء. ع"، ربة منزل، و"هشام. ع"، لحيازتهم كمية من مخدر الهيروين بقصد الاتجار، بدون تصريح وفى غير الأحوال المصرح لها قانونا.

الداخلية": مقتل 6 إرهابيين بعد تبادل إطلاق النيران مع قوات الأمن بسوهاج

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أكدت وزارة الداخلية، أنه استمرارا لجهودها في مواجهة التنظيمات الإرهابية التي تستهدف تقويض الأمن والاستقرار وملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة والساعية لتنفيذ عمليات عدائية بالبلاد، فقد اضطلع قطاع الأمن الوطني بمشاركة أجهزة الوزارة المعنية بالعديد من العمليات التمشيطية بأماكن تردد وتمركز العناصر الإرهابية خاصةً الواقعة بالمناطق النائية بالوجه القبلي، والتي يسعى هؤلاء العناصر باتخاذها كملاذ للاختفاء والانطلاق لتنفيذ مخططاهم العدائية.

وكشفت تلك العمليات عن تمركز مجموعة من العناصر الإرهابية الهاربة من الملاحقات الأمنية بإحدى المناطق الجبلية المتاخمة لطريق أسيوط/سوهاج الصحراوي الغربي بدائرة مركز شرطة جهينة، واتخاذهم من خور جبلي مأوى لهم بعيدًا عن الرصد الأمني قبل تنفيذ عملياتهم العدائية.

وتمت مداهمة الخور المشار إليه ، وحال اتخاذ إجراءات حصار المنطقة، قامت العناصر الإرهابية بإطلاق النيران تجاه القوات مما دفعها للتعامل مع مصدر النيران، ونتج عنه مقتل 6 من العناصر الإرهابية، عثر بحوزتهم على "4 بنادق آلية عيار 7,62×39 ، 2 بندقية خرطوش، كمية من الطلقات، عبوة ناسفة، وسائل إعاشة، بعض الأوراق التنظيمية".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.