مصر | مباحث البساتين تكثف تحرياتها حول واقعة النصب على المواطنين وتحصيل أموال منهم بالإكراه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مباحث البساتين تكثف تحرياتها حول واقعة النصب على المواطنين وتحصيل أموال منهم بالإكراه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تكثف وحدة مباحث قسم البساتين تحرياتها حول واقعة نصب على المواطنين بانتحال صفة أفراد أمن تابعين لقسم الشرطة، وتحصيل أموال من أصحاب المحلات بدائرة القسم بدافع التبرع لصندوق تحيا مصر، وإكراه المواطنين على دفع الأموال لهم، أو أخذ بضاعة بقيمة 5 ألاف جنيهآ منهم.

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وتعود الواقعة عندما وردت معلومات للمقدم على فيصل رئيس مباحث قسم البساتين عن وجود شكاوى من أصحاب المحلات التجارية بدائرة القسم تفيد بتحصيل أموال من قبل رجال يدعون أنهم تابعين إلى قسم شرطة البساتين، وعلى الفور قامت قوة أمنية من مباحث القسم بالإنتشار الأمني بمحل الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث.

وفى ذات السياق فقد تواصل أحد أصحاب المحلات بمنطقة المعادي مع بوابة الخليج 365 عن طريق باب "صحافة المواطن"، يستغيث من تكرار تحصيل أموال من محله التجاري وعدد من المحلات المجاورة له على يد أشخاص مجهولين يدعون أنهم أفرد أمن تابعين لصندوق تحيا مصر.