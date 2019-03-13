انت الان تتابع سامح شكري: العلاقات بين مصر وسلوفينيا «قوية» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

سامح شكري وزير الخارجية

أكد سامح شكري وزير الخارجية، على قوة العلاقات السياسية والاقتصادية بين مصر وسلوفينيا، إذ أن قيمة التبادل التجاري بين البلدين ارتفعت بنسبة 42% عام 2018 بالمقارنة بعام 2017، مضيفا أن هناك فرصا للاستثمار في السوقين المصري والسلوفيني، وأن زيارة وزير خارجية سلوفينيا لمصر تزيد من تطوير الاستثمارات الأجنبية المباشرة بين البلدين، وأن مصر توفر كل الدعم لتحقيق هذا الهدف، وأن منتدى الأعمال "يوم في ميناء كوبر" يتم تنظيمه بشكل منتظم من قبل سفارة سلوفينيا بالقاهرة على مدار الخمس السنوات الماضية.

جاء ذلك في كلمته، التي ألقاها، اليوم الأربعاء، في منتدى الأعمال "يوم في ميناء كوبر"، بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية سلوفينيا الدكتور ميروسلاف تسيرار.وأوضح شكري أن هناك مجالات واعدة كثيرة للتعاون في مختلف المجالات مثل النقل البحري والزراعة والسياحة والتعليم، مشيرا إلى أن كلا الجانبين مهتمين بتبادل

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