سامح شكري: العلاقات بين مصر وسلوفينيا «قوية»

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سامح شكري وزير الخارجية
أكد سامح شكري وزير الخارجية، على قوة العلاقات السياسية والاقتصادية بين مصر وسلوفينيا، إذ أن قيمة التبادل التجاري بين البلدين ارتفعت بنسبة 42% عام 2018 بالمقارنة بعام 2017، مضيفا أن هناك فرصا للاستثمار في السوقين المصري والسلوفيني، وأن زيارة وزير خارجية سلوفينيا لمصر تزيد من تطوير الاستثمارات الأجنبية المباشرة بين البلدين، وأن مصر توفر كل الدعم لتحقيق هذا الهدف، وأن منتدى الأعمال "يوم في ميناء كوبر" يتم تنظيمه بشكل منتظم من قبل سفارة سلوفينيا بالقاهرة على مدار الخمس السنوات الماضية.
جاء ذلك في كلمته، التي ألقاها، اليوم الأربعاء، في منتدى الأعمال "يوم في ميناء كوبر"، بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية سلوفينيا الدكتور ميروسلاف تسيرار.وأوضح شكري أن هناك مجالات واعدة كثيرة للتعاون في مختلف المجالات مثل النقل البحري والزراعة والسياحة والتعليم، مشيرا إلى أن كلا الجانبين مهتمين بتبادل
جاء ذلك في كلمته، التي ألقاها، اليوم الأربعاء، في منتدى الأعمال "يوم في ميناء كوبر"، بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية سلوفينيا الدكتور ميروسلاف تسيرار.
وأوضح شكري أن هناك مجالات واعدة كثيرة للتعاون في مختلف المجالات مثل النقل البحري والزراعة والسياحة والتعليم، مشيرا إلى أن كلا الجانبين مهتمين بتبادل المعرفة والخبرات بالإضافة إلي بحث مجالات جديدة للتعاون.
ودعا مجتمع الأعمال السلوفيني لزيادة الاستثمارات في مصر، خاصة بعد الدفعة القوية التي تشهدها البلاد كنتيجة لتبني برنامج الإصلاحات الاقتصادية من قبل الحكومة المصرية، وكذلك الحوافز لجذب المستثمرين الأجانب، من بينها قانون الاستثمار الذي صدر عام 2017، الذي يعد خطوة للأمام في المناخ التشريعي لدعم الاستثمارات وإيجاد الفرص المواتية لتشجيع رجال الأعمال لزيادة الاستثمار وحمايتهم من المخاطر.
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