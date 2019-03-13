«البيئة» تتهم مسؤولي «العامة للبترول» بتلويث شاطئ «ضي القمر»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار اتهم مسؤولو الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة في الغردقة مسؤولي الشركة العامة للبترول في رأس غارب بتلويث شاطئ «ضي القمر» بالزيت الخام. قدم مسؤولو البيئة بلاغا للمستشار عبدالمجيد القصاص، المحامي العام لنيابات البحر الأحمر، للتحقيق مع مسؤولي الشركة في تلوث الشاطئ ووقوع أضرار بالبيئة البحرية. Advertisements جاء في البلاغ أن نتائج التقرير الفني الخاص بتحديد بصمة الزيت الخام من البقع الزيتية طابقت بصمة الزيت الخاصة بإحدي المنصات البحرية التابعة لشركة البترول. جرى اتخاذ الاجراءات القانونية بإحالة البلاغ للنيابة لاستكمال التحقيقات، ومن المقرر تكليف اللجنة الفنية بتحديد القيمة المالية للأضرار التي لحقت بالبيئة البحرية. وقررت وزارة البيئة تشكيل لجنة من إدارة التعويضات في الجهاز لتحديد قيمة الغرامة المالية للأضرار التي لحقت بالبيئة البحرية.

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