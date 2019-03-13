شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني: عدد الكلاب الضالة في جنوب سيناء أكثر من السكان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال غريب حسان، عضو مجلس النواب، إنه تقدم بطلب إحاطة منذ عدة أشهر بخصوص الكلاب في مدينة طور سيناء، وإن رئيس لجنة التنمية المحلية، أحمد السجيني، استدعى أعضاء وزارة الزراعة، الذين أكدوا وجود 8 ملايين كلب ضال في مصر.

وأضاف "حسا" في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN» أن «جنوب سيناء محافظة سياحية، وأخذت وعد من وزارة الزراعة بالقضاء على الكلاب خلال 3 أشهر، ولم يحدث أي تغيير حتى الآن على الرغم من مرور أكثر من 9 أشهر».

وتابع: «عدد الكلاب الضالة في جنوب سيناء أكثر من عدد السكان بالمحافظة»، مشيرًا أنه لا يستطيع النوم من الكلاب الضالة، مطالبًا بإيجاد حل لمشكلة الكلاب الضالة.

وأكد أن «مكافأة صيد الكلاب الضالة كانت مداعبة ردًا على عجز المسؤولين عن حل المشكلة، وفعلًا المشكلة كبيرة جدًا ويجب حلها».