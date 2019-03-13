شكرا لقرائتكم خبر عن عمر طاهر يرفض تعلية مباني الشيخ زايد: اعتدنا على شكل معين للمعيشة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الكاتب والروائي عمر طاهر، إن مدينة الشيخ زايد من نشأتها أيام المهندس حسب الله الكفراوي، ومخطط المدينة ليس بها أي أبراج، مشيرًا إلى أن أي شخص يشتري في المدينة كان يشتري شكلًا للمعيشة من سكن وشوارع وبيوت بشكل معين.

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وأضاف «طاهر» في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبد الحميد على قناة «TeN»: «نرفض مشروع أبراج الشيخ زايد لأن المخطط العام لا يحتوي على ارتفاعات»، باعتباره أحد سكان المدينة.

وتابع أن «المشروع مجموعة ضخمة من الأبراج وكل برج حوالي 20 دورًا، والإقامة في المدن الجديدة لا تعني الشقة فقط وإنما (شكل المعيشة)».

وقال إن «هناك مشكلة في الخدمات، فهناك زحام غير طبيعي، والمياه تنقطع كل أسبوع، والمدينة أصبحت تعاني من القمامة»، موضحًا أن «المدينة تنهار في المراق والطرق وانتشار القمامة وزيادة الزحام»، وأن الشيخ زايد المدينة الوحيدة التي رفضت طلبات التعلية لأن المرافق لا تسمح.