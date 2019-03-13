شكرا لقرائتكم خبر عن محامي الضباط ضحية كلاب الرحاب: موكلي لم يتنازل عن حقه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال مصطفى الصفتي، محامي الرائد عمرو راضي، الضابط الذي تعرض لهجوم من كلبين في مدينة الرحاب، إن الجلسة تأجلت إلى 3 أبريل المقبل، ضد المالك وحارس الفيلا، مضيفا: "طالبنا بالتعويض المدني".
وتابع المحامي في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN» أن «الرائد تعرض لهجوم شرس من الكلاب، وأخذوا أجزاء من لحمه سواء من يده أو قدمه، ولم يستطع الفرار غير بعد مساعدة من أحد السكان بمدينة الرحاب».
وتابع: «موكلي تعرض لهجوم شرس وليس مجرد (عض)، والرائد عمرو لم يتنازل عن المحضر أو القضية، وسنحصل على حقه»، مشيرًا إلى أن «الكلاب التي هاجمت موكله من فئة «بيتبول»، وهي ممنوع حيازتها دوليًا».
وذكر أنه من المفترض أن اصطحاب الكلاب الشرسة في الشوارع يُعامل معاملة حمل السلام دون ترخيص، مطالبًا بحظر اقتناء الكلاب إلا للضرورة وبتصريح.
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