شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: سوء التعامل مع الكلاب في مصر يحولها إلى خطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الهيئة العامة للخدمات البيطرية هي المعنية بحماية الحيوان والإنسان من التعرض لهجمات الحيوانات، مشيرا إلى إعلان الهيئة أن مصر بها 16 مليون كلب.

وأضاف «القرش» في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»: «لدينا سوء تعامل مع الكلاب، حتى من يربي كلبًا يكون هناك سوء تعامل معه، ويحوله لنوع من أنواع الخطر على الإنسان».

وأكد أنه «يجب زيادة وعي المجتمع بطريقة التعامل مع الكلاب، وهناك سوء تعامل مع الكلاب في مصر يحولها إلى خطر»، مشيرًا إلى أن «الزراعة ليست الوحيدة المعنية بحماية المجتمع من الكلاب، نحن نتعامل معهم في حدود الإمكانيات، ولكن الملف ليس مسؤوليتنا وحدنا، ولدينا شركاء مثل وزارة الصحة، ومنظمات المجتمع المدني».