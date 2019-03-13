شكرا لقرائتكم خبر عن داليا زيادة: المنظمات الحقوقية الدولية أداة لتشويه سمعة مصر خارجيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت داليا زيادة، مدير المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، إن المنظمات الدولية تستخدم كأداة لتشويه سمعة مصر في الخارج.

وأضافت «زيادة»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»: «مللنا من الاتهامات الأوروبية الموجهة إلى مصر بشأن حقوق الإنسان، لاسيما أنها أصبحت أداء لتشويه سمعة مصر في الخارج».

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وكشفت أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في عدد من القضايا وحققت نجاحات، موضحة أن الأوروبيين يقومون بالتركيز على مسائل ليس لها منطق مع الخلفية الدينية والسياسية، مثل مسألة الإعدام، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها في مجال مكافحة الإرهاب.

وأكدت «زيادة»: «في أوروبا يتعاملون مع مصر على أنهم ملائكة، وأنهم رواد حقوق الإنسان في العالم، وأن مصر وغيرها تنتهك حقوق الإنسان، موضحة أنه بالمقارنة بالأرقام خلال السنوات الخمس الأخيرة تنتهك دول أوروبية كبيرة حقوق الإنسان بشكل يومي متكرر بشكل مبالغ فيه».

وأشارت إلى أن المركز قام بإصدار دراسة موثقة بأن الإخوان في بريطانيا تنظيم إرهابي يهدد العالم، وأن عناصر الإخوان الحاليين ارتكبوا العديد من الجرائم، ورغم ذلك صدرت تصريحات بأن الإخوان حائط صد ضد الإخوان في بريطانيا، وهو أمر مخالف للحقيقة موضحة أن الإخوان تشكل تهديدا على أوروبا وعلى دول العالم، على حد قولها.