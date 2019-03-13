شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع الكهرباء ومياه الشرب في العريش لسوء الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعرضت مدينة العريش في شمال سيناء لانقطاع مياه الشرب، بسبب انقطاع التيار الكهربي عن محطة التلول، الأربعاء، على خلفية الظروف الجوية والرياح الشديدة التي تتعرض لها المحافظة.

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وأكدت مصادر في الشركة القابضة لمياه الشرب أن ضخ المياه من الخط الرئيسي «خط الـ1000» توقف من محطة رافع التلول التي تتم تغذيتها من المحطة الرئيسية بمدينة القنطرة شرق، بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

وأكدت المصادر عودة ضخ المياه بعد عودة التيار الكهربي لمحطة مياه التلول، وأن الشركة ستوافي المواطنين بموعد إعادة التشغيل.

وتتعرض محافظة شمال سيناء لموجة رياح شديدة محملة بالأتربة وانخفاض في درجات الحرارة وموجة برد.