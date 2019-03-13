شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي يحذر بعض القائمين على الفتوى: «لا توقّعوا باسم الله» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
حذر الداعية الإسلامي خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بعض القائمين على الفتوى في مصر، من وصف الفتوى بأنها تكشف عن مراد الله، متسائلا: «كيف يقطع بشر ما يريد الله؟».
وقال الجندي، خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، مساء الأربعاء: «قول ده رأي فقهي وليس شرعيًا.. اجتهادي وليس مراد الله، أو قل أظنه مراد الله.. لا توقعوا باسم الله».
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