شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر في بلجراد: مصر شريك أساسي في الأمم المتحدة لحفظ السلام (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت سفارة مصر في صربيا ندوة موسعة حول موضوعات حفظ السلام في الدول المتحدثة بالفرنسية، الخميس، بمناسبة شهر الفرانكفونية، بالتعاون مع مركز «كونفلوكس» لحوار الثقافات والوساطة.

شملت الندوة كلمات لرئيسة مكتب الأمم المتحدة في بلجراد وعدد من ممثلي والخبراء بشئون بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام في الدول الأفريقية واللاتينية الناطقة بالفرنسية ووزير خارجية صربيا الأسبق كرئيس مركز كونلفكوس ومساعد وزير الخارجية الصربي القطاع متعدد الأطراف.

وأكد سفير مصر في صربيا، عمرو الجويلي، في الكلمتين الافتتاحيتين للندوة، شراكة مصر الراسخة لإنجاح منظومة الأمم المتحدة لحفظ السلام، ودورها في الإصلاحات الجارية لركيزة السلم والأمن كونها أيضاً مساهم عسكرى وشرطى رئيسي في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

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وانضمامها مؤخرا إلى عدد الوثائق السياساتية الطوعية مثل مبادئ كيجالي حول حماية المدنيين، والاتفاق الطوعي لمنع الاستغلال والاعتداء الجنسي في عمليات حفظ السلام؛ كما سعت مصر جاهدة، خلال توليها رئاسة مجموعة الـ 77 في عام 2018 الماضى، لتوفير الإمكانات اللازمة لإصلاح بنية السلم والأمن الأممية.

وعرض «الجويلى» في كلمته للأنشطة الريادية التي قامت بها مصر مؤخراً بدءاً باستضافة مؤتمر القاهرة حول أداء بعثات حفظ السلام الأممية، خلال نوفمبر الماضي، واعتزام تنظيم خلوة في القاهرة لرؤساء بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام.

وأوضح أن رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي لعام 2019 الحالي من شأنها تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في إطار عمليات حفظ السلام، بما في ذلك في مجال بناء السلام وإعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد الصراعات.

وأشار سفير مصر أن مشاركة ممثلين من وزارة الخارجية ومن مركز القاهرة الدولى للتدريب على تسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام في الدورة التدريبية التي نظمها مركز «كونفلكس» بصربيا شكلت أرضية صلبة لتعزيز تبادل الخبرات بين الجانبين المصرى والصربى في هذا المجال.

وأوضح أن المركز وجه دعوة خاصة لمصر لطرح تجربتها الرائدة أمام الاجتماع السنوي للرابطة الأوروبية لمراكز التدريب على حفظ السلام المقرر عقده في بلجراد في الفترة من 16 إلى 18 أبريل المقبل.

سفارة مصر في بلجراد تنظم ندوة حفظ السلام في الدول المتحدثة بالفرنسية

سفارة مصر في بلجراد تنظم ندوة حفظ السلام في الدول المتحدثة بالفرنسية