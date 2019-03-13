شكرا لقرائتكم خبر عن توفير 5000 وظيفة للشباب في ملتقى التوظيف بكفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد محمد الصعيدي، المنسق والمنظم لملتقي التوظيف الثالث، الذي نظمه حزب «مستقبل وطن»، بكفر الشيخ، توفير أكثر من 5000 فرصة عمل للشباب، بنفس مزايا التعيين الحكومي.

واستمر المؤتمر لأكثر من 70 يومًا، بمشاركة 200 متطوع، وتحت رعاية المهندس فوزي الرفاعي، أمين عام حزب مستقبل وطن بكفر الشيخ.