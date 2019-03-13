شكرا لقرائتكم خبر عن «الطيران المدني» توضح تفاصيل قرار غلق المجال الجوي أمام «بوينج 737 ماكس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف كابتن طيار سامح الحفني، رئيس سلطة الطيران المدني، تفاصيل قرار غلق المجال الجوي أمام طائرات «بوينج 737 ماكس»، قائلًا: «نقوم بدراسة لتقييم المخاطر والسلامة، ونتخذ القرارات لصالح سلامة التشغيل».

وأوضح «الحفني»، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية «ten»، مساء الأربعاء، أن هناك تنسيقًا بين سلطات الطيران المدني؛ لأنها معنية بالسلامة.

وعن الطائرة الإثيوبية المنكوبة، قال: «نحن أمام حادثة بياناتها غير واضحة وأسبابها غير واضحة، وبها صفة التكرارية، والسلامة لم تفرق بها.. ونتابع مع سلطات الطيران المدني والشركات المصنعة ووكالات السلامة المسئولة عن السلامة على مستوى العالم».