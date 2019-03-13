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ننشر الاختبارات التجريبيَّة بنظام الامتحانات الجديد لأولى ثانوى أزهري

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر قطاع المعاهد الأزهرية، الاختبارات التجريبيَّة بنظام الامتحانات الجديد، الذي يعتمد على الفهم والتحليل بعيدًا عن الحفظ والتلقين، وذلك للصف الأول الثانويِّ بقسميه العلميِّ والأدبيِّ. 

ومن المقرر تطبيق هذا النظام في امتحانات الفصل الدراسيِّ الثاني للصف الأول الثانويِّ للعام 2018-2019. 

 

وتساعد هذه الاختبارات التجريبية الطلاب في التعرُّف على نوعية الأسئلة في الامتحانات بهذا النظام، والتدريب عليها استعدادًا لاختبارات الفصل الدراسيِّ الثاني.

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