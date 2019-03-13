شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصيادلة تعلن بدء الحجز فى دورة "الأزمات والتفاوض" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور عصام عبدالحميد وكيل نقابة الصيادلة والقائم بأعمال النقيب عن بدء الحجز فى دورة الأزمات والتفاوض التى تنظمها النقابة بدءاً من يوم الأحد 24 مارس.

وأضاف، في بيان، أن الدورة ستقام بمقر النقابة بالأزبكية، ومدتها أسبوعان تشمل 16 محاضرة، بمعدل 8 محاضرات كل أسبوع من الأحد 24 مارس حتى 27 مارس، ومن الأحد 31 حتى الأربعاء 3 أبريل وذلك من الساعة التاسعة صباحا حتى الثالثة عصراً.

وأضاف أن رسوم الاشتراك فى الدورة 200 جنيه تسدد بمقر النقابة العامة أو من خلال رقم حساب النقابة ببنك مصر150/199/011، ويكتب اسم الصيدلى واسم الدورة.

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