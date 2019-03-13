شكرا لقرائتكم خبر عن 25 مارس.. بدء المرحلة الثانية الشفوية لمسابقة الإيفاد الدائم لأئمة الاوقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ اختبارات التصفية النهائية (المرحلة الثانية الشفوية) لمسابقة الإيفاد الدائم 2018م للأئمة، وذلك وفقا للأيام المقررة اعتبارا من يوم الإثنين الموافق 25 مارس 2019 حتى الإثنين 1 أبريل 2019 ، فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا، بمقر الإدارة العامة للعلاقات الخارجية بديوان عام الوزارة.

وأكدت وزارة الأوقاف وفق بيان صحفى على ضرورة اصطحاب بطاقة الرقم القومى، على أن تكون سارية، مشيرة إلى أنه لن يُسمح بدخول الاختبار لمن يتخلف عن اليوم أو الموعد المحدد.

من يحق لهم دخول الاختبار يوم 25 / 3/ 2019م:

أحمد عبدالعظيم أبوالعلا مبروك (الجيزة)

الحسن على محمد محمد (الأقصر)

حامد خليفة إبراهيم عيسوى (البحيرة)

طه محمود طه حسن (الجيزة)

أحمد عبدالرحمن عبدالواجد عبدالرحمن (الجيزة)

بدرى مرسى نور محمد (أسوان)

أشرف عبدالله الحفنى العدل (الدقهلية)

محمد أحمد فضل حسن (أسيوط)

عبدالله أحمد محمد عبدالله جاويش (الإسكندرية)

حسن محمد أحمد حسن (الإسماعيلية)

براهيم فكرى عبداللاهي أحمد (الأقصر)

محمود إبراهيم علي حسين (أسوان)

اشرف عطا شحاته قطب (أسيوط)

حسين حماد علي حماد (أسيوط)

رضوان محمود رضوان محمود (أسيوط)

وليد كامل على عطيه الفقى (البحيرة)

سيد حسين صالح عبد النبي (الجيزة)

سعد محمد سعد عيسى (البحيرة)

محمود يوسف محمد علي (الأقصر)

عدوى عطا شحاته قطب (أسيوط)

من يحق لهم دخول الاختبار يوم: 26 / 3/ 2019م:

أحمد أحمد حسن حمدان (أسوان)

طاهر عوض عبدالحميد محمد (أسوان)

فهمى جابر فهمى محمود (أسوان)

محمد عوض عبدالحميد محمد (أسوان)

مصطفى عثمان أحمد عثمان (أسيوط)

إسماعيل حامد بدوى محمد (الأقصر)

محمود أحمد مصطفى محمد (الأقصر)

الشحات محمود على البحيرى (البحيرة)

عبدالحميد محمد إبراهيم السنهورى (البحيرة)

عمرو يحيى سعد محمود الشماع (البحيرة)

أحمد إبراهيم أحمد حسن (أسيوط)

جمال عرفة عبد الحميد محمد (أسيوط)

سيد عبد الرحيم محمد عثمان (أسيوط)

شعبان خليفة أحمد محمد (أسيوط)

أحمد ماهر عبد الله حسانين (الجيزة)

محمد صابر عبدالدايم إبراهيم (الجيزة)

محمد عبدالستار عبد الرحمن البري (الجيزة)

أيمن عبدالخالق متولى (الدقهلية)

طه على طه محمد (القاهرة)

مجدى عبدالرؤوف الرفاعى محمود (الغربية)

من يحق لهم دخول الاختبار يوم : 27 / 3 / 2019م :

1- عبدالغفار محمد عبدالغفار عبدالحميد

الشرقية

2 - محمد جمعة محمد محمد

الشرقية

3 - عبدالرحمن حمدي عبدالتواب مصطفي

القاهرة

4 - مؤمن إبراهيم فهمي مصطفى

الدقهلية

5 - إبراهيم محمد محمد ابراهيم

الشرقية

6 - أحمد محمد أحمد علوان

القاهرة

7 - ياسر عبدالرحيم محمد ابراهيم

الشرقية

8 - حمدى حسين محمد عويس

القاهرة

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9 - منصور محمد الهادى على وهدان

الشرقية

10- أحمد على احمد محمد

الشرقية

11- محمود شوقى عطية مرسى

الغربية

12- سعد عبدالحميد حسن سعد

القاهرة

13- محمد عبدالفتاح محمد محمد عطية حرب

الشرقية

14- محمد إبراهيم حامد إسماعيل

الشرقية

15- محمد محمد صدقي عبدالكريم

الشرقية

16- السعيد عبدالعظيم موسى السيد

القاهرة

17- صابر محمود عبدالمولي عبدالكريم

الفيوم

18- محمد محمود دياب روبي

الفيوم

19- محمود سيد محمد جوده

الفيوم

20 - اسلام حسن محمد محمد

القاهرة

من يحق لهم دخول الاختبار يوم : 31/ 3 / 2019م :

1 - محمد حسين إبراهيم أحمد

الدقهلية

2 - عبدالله احمد عبدالله محمد

الشرقية

3 - محمد على مصطفى أحمد

الشرقية

4 - مصباح محمد عبدالفتاح على

الشرقية

5 - سامى القطب السيد الفقى

الغربية

6 - على صابر عبد البارى الشيخ على

الغربية

7 - محمود محمد علي محمد

بنى سويف

8 - سعد قرني جابر ابوحامد

بنى سويف

9 - محمد نور الدين احمد عبدالعال

القاهرة

10- عماد قناوى يوسف إسماعيل

قنا

11 - ياسر محمد فهمي عبدالعظيم

بنى سويف

12 - محمد السيد احمد جمعه

كفر الشيخ

13 - خالد محمد عزيزالدين عبدالنعيم

المنيا

14- رمضان السيد عبد اللاه حسانين

سوهاج

15- هانى محمد عبداللطيف بسيونى

القاهرة

16- نصر عبدالعزيز حسن الكتامى

كفر الشيخ

17 - كمال فوزي عبدالحفيظ حنيجل

المنوفية

18- محمد ابراهيم محمد إبراهيم

شمال سيناء

19- عبدالخالق عبدالعال عبدالرحيم خليل

قنا

20 - محمد فهيم محمد أحمد

الوادى الجديد

من يحق لهم دخول الاختبار يوم : 1/ 4 / 2019م :

1 - عبدالهادي محمد زكي احمد

بنى سويف

2 - مصطفى رمضان عبدالعزيز عبدالله

بنى سويف

3 - حاتم سعيد سليمان عواد

القليوبية

4 - رزق رجب عبد الموجود عبد الحافظ

بنى سويف

5 - كمال عشري قرني عبداللطيف

بنى سويف

6 - أشرف محمد رمضان عبده

دمياط

7 - أحمد عبدالحميد احمد عبد اللطيف

سوهاج

8 - محمود نور الدين سيد عمر

سوهاج

9 - وجيه محمد إبراهيم حسن

القليوبية

10 - أحمد مشحوت محمد حسان

المنوفية

11- سامى حسن سيف عثمان

كفر الشيخ

12

محمد وفيق مصطفي شتا

كفر الشيخ

13 - عبدالرشيد احمد سليم السيد

مرسى مطروح

14 - جلال خميس ابو مسلم خطاب

شمال سيناء

15 - أحمد على حمدان عبدالغنى

قنا

16 - أحمد مسعود حسين على

قنا

17 - طه محمود طه عبدالكريم

قنا

18 - محمود عبدالعزيز عمر خضر

المنوفية

19 - إبراهيم رشدى عبدالرحمن عبدالله

المنيا.