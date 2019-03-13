شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وفد منظمة الإيفاد يتفقد مشروع استصلاح 20 فدان غرب المنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام وفد من منظمة الإيفاد بزيارة مشروع غرب المنيا والذي يتضمن استصلاح وزراعة 20 ألف فدان . ورافق الوفد الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور أيمن عبد العال رئيس قطاع الإنتاج ومدير مشروع غرب غرب المنيا، والمستشار أسامة الشاذلي المستشار القانوني لوزارة الزراعة. وفد الإيفاد تفقد المزرعة الاسترشادية والصواب الزراعية ومزرعة الإنتاج الحيوانى وأشاد بالمستوى الذي وصل إليه المشروع والنتائج التي تحققت على أرض الواقع. Advertisements والجدير بالذكر ان د . عزالدين ابوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى قد قام الشهر الماضي بزيارة المشروع وأشاد بالمستوى الذي وصل إليه والعاملين فيه ووجه الدعوة إلى الشركات والمستثمرين لزيارة المشروع والاستثمار فيه.

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