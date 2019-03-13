البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية من كنيسة العذراء بالعباسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - إسلام ضيف:
قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن الكنيسة تحتفل خلال شهر مارس بالعديد من التذكارات المباركة لانتقال رموز من آباء الكنيسة من بينهم، البابا كيرلس السادس البطريرك الـ116، والبابا شنوده الثالث البطريرك الـ117، والقمص بيشوى كامل والقمص فلتاؤس السرياني والقمص ميخائيل إبراهيم.
وأعلن البابا -خلال كلمته في العظة الأسبوعية التى القاها من كنيسة السيدة العذراء مريم والقديس الأنبا بيشوي بالأنبا رويس بالعباسية- إقامة قداس خاص يوم السبت المقبل بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية للاحتفال بتذكارات القديسين المنتقلين عن عالمنا في شهر مارس، لافتا إلى أنه سيتم يوم الأربعاء المقبل تنظيم احتفالية قبل العظة الأسبوعية بمناسبة عيد الأم.
وأوضح أن الممارسات الروحية تقوي إرادة الإنسان وأن الصوم يعطى عزيمة للابتعاد عن اى شرور من الممكن أن يرتكبها الإنسان.
وقال البابا تواضروس إن الإنسان على الأرض في فترة اختبار طوال أيام عمره، مشيرا إلى أن الإنسان أثناء غربته على الأرض يتعرض لتجارب واختبارات، مشيرا إلى أن الباحث عن الشهرة يستخدم كافة الوسائل والطرق لتحقيق أغراضه حتى لو أن هذه الوسائل تتسبب في ضرر الآخرين، وأن الطمع هو أخطر الشهوات التي تسقط الإنسان.
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