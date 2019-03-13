اعتماد نتيجة مبعوثي الأزهر لإحياء ليالي رمضان بالخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور محيي عفيفي، أمين مجمع البحوث الإسلامية، إن المجمع اعتمد اليوم نتيجة الابتعاث الخارجي لدول العالم خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالي، بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر بالقاهرة، كمرحلة أولى لاختيار أفضل الكوادر لتمثيل مصر والأزهر الشريف.

وأضاف عفيفي في تصريحات لمصراوي، أنه سيتم الإعلان عن النتيجة غدًا على الموقع الإلكتروني لمجمع البحوث.

كانت الأمانة العامة المساعدة للبعوث بمجمع البحوث الإسلامية فتْحت باب قَبول طلبات التقدُّم لمسابقة الإيفاد لوعاظ الأزهر الشريف؛ لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك، للعام 1440 هجرية / 2019م، في الفترة من يوم الأحد الموافق 27 يناير 2019م، حتى نهاية يوم الثلاثاء الموافق 5 فبراير 2019م على البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف.

وتقدم للمسابقة العاملون في مجال التعليم أو الدعوة أو الإرشاد الديني الذين يجيدون إحدى اللغات الأجنبية الآتية: (الإنجليزية -الفرنسية -الإسبانية -الألمانية -اليونانية).