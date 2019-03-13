قطار يصدم سيدة وابنها بمحطة مصر.. ومصدر يكشف التفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة عبدالكريم وأحمد جمعة:

قال مصدر بهيئة السكك الحديدية، إن قطارًا صدم سيدة وابنها، اليوم الأربعاء، أثناء عبورهما شريط القطار وتصادف مرور قطار آخر بمحطة مصر.

وأوضح أن السيدة (بدرية.ح) من المنيا وتبلغ من العمر 52 عامًا وتوفيت في الحال، بينما تعرض ابنها (محمود.ع) ويبلغ من العمر 28 عامًا لبتر قدمه.

وأضاف المصدر في تصريحات لمصراوي: "السيدة وابنها كانوا بيعدوا من رصيف 10 لرصيف 11، وكان فيه قطر بيرجع لواء وهما مش واخدين بالهم، والقطر خبطهم".

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وأشار إلى أن الرجل والسيدة كانوا يعبرون شريط القطار للحاق بقطار رقم 164 والمتجه إلى الصعيد، قبل أن يصطدم بهم القطار رقم 678 القادم من إيتاي البارود.

وقال المصدر إنه تم تحرير محضر بالواقعة.

بدوره، قال الدكتور وائل الجعار مدير مستشفى شبرا العام، إن السيدة وصلت المستشفى متوفية، بينما تم تحويل الرجل إلى مستشفى معهد ناصر؛ لتلقي العلاج.

وأوضح لمصراوي، أنه تم بتر قدم الرجل، بينا يعاني من تهتك في القدم الأخرى.