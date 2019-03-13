"الشتاء انتهى".. أتربة وعواصف وأمطار في الطريق (فيديوجرافيك)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
فيديو- أسامة الديب:
صور - كريم أحمد:
قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن مصر تشهد اليوم ظاهرة مناخية جديدة لم تحدث قبل ذلك.
وأوضح "عبدالعال"، في تصريحات لمصراوي، أن فصل الربيع بدأ اليوم، قبل موعده المقرر في 21 مارس من كل عام، لافتًا إلى أن نهاية فصل الشتاء قبل موعده وبداية الربيع نتيجة التغيرات في الظواهر المناخية التي تتعرض لها مصر الفترات الأخيرة.
ويستعرض الخليج 365 في الفيديوجرافيك التالي أبرز آثار هذه الظاهرة:
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