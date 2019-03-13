"الصحة" تحذر من دواء مغشوش بالأسواق لعلاج نقص المناعة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:
حذرت وزارة الصحة والسكان، من استخدام تشغيلة مغشوشة من دواء "privigen - human normal immunoglobulin"، والمستخدم لعلاج نقص المناعة.
والتشغيلة التي حذرت منها وزارة الصحة تحمل رقم 4351100053 بتاريخ إنتاج أبريل 2017 وتاريخ انتهاء صلاحية أبريل 2020.
وقالت الإدارة المركزية للصيدلية بوزارة الصحة في منشور رقم 9 لسنة 2019، إن العبوات المسجلة لهذا المستحضر من استيراد شركة 2s pharma بصفتها الوكيل والموزع الوحيد في مصر لشركة csl behring، حيث أفادت الشركة بأن التشغيلات المذكورة لم يتم استيرادها عن طريقها.
وأكدت إدارة الصيدلة، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المؤسسة الصيدلية في حالة عدم وجود فواتير شراء لهذه المستحضرات، وضد الجهة الموردة في حال وجود تلك الفواتير.
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