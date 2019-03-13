بروتوكول تعاون بين محافظة أسيوط و"معلومات الوزراء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد غايات:

وقَّع اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، والمهندس زياد عبدالتواب، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بروتوكولًا للتعاون المشترك وذلك بالمقر الرئيسي لمركز المعلومات.

وتضمن البروتوكول عدة مجالات للتعاون المشترك، منها قيام محافظة أسيوط بتوفير البيانات والتقارير في مجال إدارة الأزمات والكوارث، فضلاً عن سرعة الإبلاغ بأية مواقف أو أحداث طارئة إلى غرفة العمليات المركزية بالمركز.

وفي مجال الرصد الميداني، تتولى الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة التواصل مع مركز المعلومات بشأن إتاحة المعلومات عن الأحداث ‏أو الأزمات وشكاوى المواطنين، وكذلك إتاحة المعلومات والبيانات الميدانية مع توفير بيئة عمل تضمن إجراء البحوث والدراسات ‏الميدانية بالتعاون مع مراكز معلومات المحافظة، وأخيراً إتاحة البيانات المتوفرة بالإدارة العامة للإحصاءات المركزية بالمحافظة بمختلف القطاعات، ‏وذلك بصفة دورية كل شهر لصالح مركز المعلومات.‏

على الجانب الآخر، يتولى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، توطين تطبيق نظام الذاكرة المؤسسية "eEMS" لدى المحافظة، وتدريب العاملين بها على كيفية استخدامه، حيث يعد نظام الذاكرة المؤسسية بمثابة النظام الحكومي المتخصص لإدارة موارد المؤسسات من قدرات وإمكانيات على مستوى تقنى عالي بما يساعد المؤسسة في التخطيط واتخاذ القرارات، كما تسعى هذه المنظومة إلى توفير عدد من الخدمات الإلكترونية للعاملين في المؤسسة بما يسمح لهم بالحوار والمناقشة والتعليم الذاتي والتراسل الإلكتروني، فضلاً عن الربط الإلكتروني بين فروع المؤسسة التي تقع في أكثر من نطاق جغرافي، كما تقوم هذه المنظومة بالجمع بين مفاهيم وآليات إدارة الموارد ERP وإدارة العملاء CRM وإدارة الأعمال EIS وادارة الموارد البشرية HR في نظام واحد.

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كما يتولى مركز المعلومات أيضاً تدريب وبناء القدرات للعاملين بالمحافظة في مجال إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، فضلاً عن تقديم الدعم الفني لإعداد وتطوير خطط إدارة الأزمات والكوارث.

وفي نفس السياق، فقد اتفقا الطرفان أيضاً على المشاركة في تبادل المعلومات وأفضل التطبيقات في المجالات الإدارية والفنية، وكذا تبادل الخبرات الاستشارية والعلمية بهدف الاستفادة من خبرات كل طرف لتحقيق قيمة مضافة للطرف الآخر، فضلاً عن اشتراك الطرفين في الفعاليات (مؤتمرات- ورش عمل- مبادرات) والتي تؤثر ايجابياً في الأنشطة الخاصة بكل طرف.

الجدير بالذكر أن محافظة أسيوط تعد من أعرق محافظات مصر وهى عاصمة محافظات الصعيد لموقعها المتوسط، وتضم المحافظة تراثاً حضارياً متنوعاً من مختلف العصور سواء العصر الفرعوني أو الروماني أو القبطي أو الإسلامي، وتعد من مناطق الجذب السياحي، وقد اكتسبت المحافظة أهميتها في مصر القديمة لما لها من موقع متوسط بين أقاليم مصر الفرعونية ولكونها مركزاً رئيسياً للقوافل التجارية المتجهة إلى الواحات بالصحراء الغربية والبداية لطريق درب الأربعين الذى يصل إلى دارفور بالسودان.