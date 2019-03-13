رئيس الوزراء يلتقي النائب الأول لرئيس نيسان للسيارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد غايات:

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، "بيامين كارجار" النائب الأول لرئيس شركة نيسان اليابانية للسيارات، مع وفد من شركة نيسان مصر، بحضور المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة.

وخلال اللقاء أكد وفد شركة نيسان أن مصر تمثل أهمية خاصة بالنسبة لاستثمارات الشركة فى منطقة الشرق الأوسط، فى ضوء الإمكانات والمقومات التي تتمتع بها.

وأعلن مسئولو الوفد أن الشركة تتطلع لتعزيز تواجدها فى مصر، والتعاون مع الحكومة فى تطوير صناعة السيارات، حتى تصبح مصر من الدول البارزة فى مجال تصنيع وتصدير السيارات.

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من جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة مستعدة لتقديم الحوافز الممكنة لتشجيع الشركات الجادة مثل شركة نيسان على التوسع فى استثماراتها بمصر.

وأشار فى هذا السياق إلى اللقاء الذى عقده هذا الأسبوع مع وفد مجلس الأعمال المصرى اليابانى، وما أثمر عنه لقاء الوفد مع الرئيس السيسى من تفاؤل كبير فيما يخص مستقبل الاستثمارات اليابانية فى مصر.

ووجه مدبولي المهندس عمرو نصار بمواصلة المشاورات مع شركة نيسان، حتى يتسنى الإسراع فى تنفيذ خطط الشركة فى زيادة استثماراتها فى مصر خلال الفترة المقبلة.