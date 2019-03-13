"الوطنية للتدريب" تنظم ورشة عمل لرفع كفاءة العاملين بالوزارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تصوير - مصطفى الشيمي:

عقدت الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الأربعاء، ورشة عمل بعنوان "أثر التدريب في كفاءة العاملين وإنتاجية المؤسسات"، شارك بها مديرين التدريب بجميع الوزارات والهيئات العامة المصرية، بمقر الأكاديمية بمدينة السادس من أكتوبر، حيث أن الأكاديمية هي الجهة المخول إليها إعطاء الاعتمادات ووضع معايير التدريب لكل الجهات التي تقدم التدريب في مصر.

بدأت فعاليات الورشة بعرض تقديمي من الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية، تحدثت فيه عن مراحل إنشاء الأكاديمية وأهدافها، مؤكدة أن المنتفع الأول والأساسي للأكاديمية الوطنية هو"القائمين على التدريب"، وأشارت إلى رؤية الأكاديمية وحرصها على تطبيق المعايير العالمية للمؤسسات التعليمية الخلَّاقة والمبدعة، وأوضحت أن الأكاديمية تعمل على تجهيز مبنى خاص بالإبداع والإبتكار للموهوبين.

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واستطردت رشا راغب في الحديث إلى تغيير شعار الأكاديمية ليكون أكثر تعبيرًا عن الشباب والقوة والتمكين والحداثة والتعليم والتعلم، وأكثر ارتباطًا بالطابع المصري القديم، حيث عبر الشعار عن رسالة الأكاديمية، وعكس الهوية المصرية.

استُكـْملت الورشة بجلستين حوار، قام بتقديمهم الدكتور أحمد جاد خبير التدريب بالجهاز الإداري للدولة، ودارت الجلسة الأولى حول أهداف التدريب والتطوير واستمرارية التعليم، وتحدث في الجلسة الثانية عن التدريب والتطوير كضرورة إستراتيجية لتحقيق أهداف المؤسسات.

حضر الورشة بعض من مساعدي ومعاوني الوزراء والعديد من رؤساء ومديرين التدريب ومديرين الموارد البشرية وكذلك أخصائيين وباحثين تدريب ممثلين عن الوزارات والهيئات العامة المصرية، وانتهت فعاليات اليوم بتسليم الشهادات لجميع المشاركين بالورشة.