مصر | تأجيل محاكمة "مرسي" و آخرين في "اقتحام الحدود الشرقية" لـ19 مارس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل محاكمة "مرسي" و آخرين في "اقتحام الحدود الشرقية" لـ19 مارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكمة طره، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين في قضية "اقتحام الحدود الشرقية"، لجلسة 19 مارس لاستكمال فض الأحراز.

وقررت المحكمة ضم حوار الفلسطيني أيمن نوفل، مع جريدة المصري اليوم، بتاريخ 30 مايو 2011، مع الصحفي أسامة خالد، وأشار القاضي إلى ورودها بما تم عرضه بجلسة 11 مارس الجاري.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر قبل الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" ، وقررت إعادة محاكمتهم.