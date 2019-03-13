مصر | تأجيل محاكمة 4 متهمين بسرقة مبالغ وممتلكات من شركة "فودافون" لـ11 أبريل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل محاكمة 4 متهمين بسرقة مبالغ وممتلكات من شركة "فودافون" لـ11 أبريل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة 4 متهمين بسرقة مبالغ وممتلكات من شركة "فودافون"، لجلسة 11 أبريل للمصنفات الفنية بالمقطم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار مدبولى كساب، وعضوية المستشارين محمد رأفت الطيب وهيثم محمود، وأمانة سر وائل عبد المقصود وجورج ماهر.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين "محمد أنور، محمد على، هانى إسماعيل، مصطفى صبحى"، تهمة سرقة المبالغ النقدية والمنقولات المبينة قدرا وقيمة بالتحقيقات، والمملوكة لشوكة " فودافون"، بأن قاموا بكسر الأقفال الخاصة بالشركة ليلا مستخدمين أسلحة بيضاء " مقص حديدى، عتلة، مفك" على النحو المبين بالتحقيقات.