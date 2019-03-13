مصر | تأجيل أولى جلسات محاكمة الخفير بواقعة هجوم كلبين على ضابط شرطة بالتجمع لـ3 أبريل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل أولى جلسات محاكمة الخفير بواقعة هجوم كلبين على ضابط شرطة بالتجمع لـ3 أبريل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت محكمة جنح القاهرة الجديدة، محاكمة ثروت ممدوح خفير فيلا التجمع لهجوم كلبين على ضابط شرطة بالقاهرة الجديدة، لجلسة 3 أبريل المقبل لإعلان الدعوة المدنية.

صدر القرار برئاسة المستشار علي عبدالحميد، وأمانة سر ناصر عبدالرازق

وكانت نيابة القاهرة الجديدة حددت، برئاسة المستشار محمد سلامة، أولى جلسات نظر محاكمة خفير فيلا التجمع الأول، أمام محكمة جنح القاهرة الجديدة، وذلك في واقعة هجوم كلبين شرسين على ضابط شرطة، في منطقة البنفسج، عند البوابة 13.