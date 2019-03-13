مصر | مدير أمن الجيزة يفتتح قسم شرطة الحوامدية الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير أمن الجيزة يفتتح قسم شرطة الحوامدية الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، اليوم الأربعاء، قسم شرطة الحوامدية الجديد.

وحضر الافتتاح اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة ونائبيه اللواء محمد عبد التواب واللواء محمد الألفي واللواء عماد حمدي مدير قطاع الجنوب واللواء محمود شوقي مدير قطاع الشرق.

كما حضر الافتتاح اللواء مجدي أبو الخير مدير شرطة النجدة بالجيزة والعقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة والمقدم حسام بكير وكيل فرقة جنوب الجيزة، والعقيظ عادل أبو سريع مأمور القسم وضباط فرقة الجنوب.