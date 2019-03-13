أخبار مصر | مفاجأة.. تخفيضات للصحفيين على تذاكر الطيران

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. تخفيضات للصحفيين على تذاكر الطيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان المرشح لمقعد نقيب الصحفيين، أنه وضع خطة للحصول على تخفيضات للصحفيين في النقل العام والمترو وكافة المواصلات، موضحًا أن قرارًا سياديًا بإلغاء أنصاف تذاكر المترو، وإلغاء كافة التخفيضات لأي فئة، أثر على أعضاء النقابة.

وأضاف خلال ندوة نظمتها له مؤسسة الأهرام، اليوم، أن النقيب عبدالمحسن سلامة، وقع بروتوكول تعاون مع هيئة المترو، للحصول على تخفيضات أخرى، مؤكدًا أنه سيقوم بعمل استمارة أو استبيان للصحفيين، لمعرفة عدد من يستخدمون تخفيضات المترو من الزملاء، ومن الممكن أن تتحمل النقابة جزءًا منها.

وأعلن "رشوان" عن بروتوكول تعاون في طريقه للتوقيع، بين نقابة الصحفيين ومطار القاهرة؛ لإعادة التخفيض للزملاء على تذاكر الطيران.

وكانت أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبدالرحيم، عن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية لعدم اكتمال النصاب القانوني لها، بحضور 716 عضوًا، بينهم 20 باللجنة الفرعية بالإسكندرية، وذلك أسبوعين، على أن تنعقد 15 مارس الجاري بحضور 25+1.

Advertisements

وينعقد الاجتماع الثاني للجمعية العمومية، بعد أسبوعين يوم 15 مارس الجاري، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.

وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.