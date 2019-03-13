أخبار مصر | برلماني: نحتاج إلى وزراء بكفاءة رجال القوات المسلحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: نحتاج إلى وزراء بكفاءة رجال القوات المسلحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد النائب أحمد رفعت، عضو مجلس النواب، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتكليف المهندس كامل الوزير بتولي قيادة وزارة النقل، مؤكدًا أنه الرجل المناسب في الوقت المناسب، وأن أي وزير مدني في الوقت الحالي لا يصلح، قائلًا: "أصل مفيش وزير نقل مدني تاني هيجي أفضل من الوزير السابق".

وقال "رفعت" في تصريح خاص لبوابة "الخليج 365" إن أهل الشر يستهدفون المرافق الداخلية من سكك حديدية وغيرها، لذلك يجب أن يتولاها عسكري يعي جيدًا معنى الحرب، من خلال تطهير هيئة السكه الحديدية، مضيفًا "عايزين نشتغل مش نتصور".

وأكد أن الدولة تحتاج إلى وزراء بكفاءة رجال القوات المسلحة، الذين اعتادوا على حماية الوطن بدمائهم، لذلك نحتاج إلى وزراء وطنيين مقاتلين، تعي أهميه الوطن والدفاع عنه.

- برلمانية تتقدم بمشروع قانون جديد يعاقب مُروجي الشائعات

قالت المهندسة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، صاحبة مشروع قانون معاقبة مروجي الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنها استطاعت الحصول على توقيع 60 نائبًا على القانون، وقامت بتسليمه إلى الأمين العام لمجلس النواب، تمهيدًا للبدء في مناقشته.

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وأكدت فهيم، أن مشروع قانون معاقبة مروجي الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لاقى قبولًا وترحيبًا كبيرًا من نواب البرلمان، وكانت هناك حالة من التهافت غير مسبوق من أجل التوقيع عليه، في الجميع يرى جيدًا حجم حرب الشائعات التي تتعرض لها مصر، ولم يعد مقبولًا أن نقف صامتين إزاء هذا المخطط، ونترك هذه المواجهة لأجهزة الدولة فقط دون تحرك من جانب نواب الشعب.

ونوهت عضو مجلس النواب، على أن مشروع القانون يتكون من 6 مواد، الأولى تضع تعريفًا محددًا للشائعة، والثانية توضح المقصود بالمواد الإعلامية المسيئة، والثالثة تتعلق بالقصد الجنائي لمروج الشائعة، كما نوهت على أن عدد من فقهاء القانون والدستوريين راجعوا مواد مشروع القانون وأكدوا تمامًا ليس به أي عوار دستوري، مشيرة إلى أن حرب الشائعات الموجهة ضد مصر، كتائب وتنظيمات، تريد إشعال الوضع داخل مصر، وتروج بكثافة لتلك الجرائم عبر صفحات ومواقع نراها على السوشيال ميديا، وهذه الأعمال مخطط لها بعناية، وهدفها الرئيسى زعزعة الاستقرار وإحباط الرأى العام وتشكيك الشعب فى مؤسساته الوطنية والمسئولين.



وشددت النائبة البرلمانية، على أهمية قيام مؤسسات الدولة بالرصد الدقيق لأكاذيب الخونة والرد بالمعلومات الصحيحة فى الحال.

