أخبار مصر | "تضامن الشرقية" تنفذ سيناريو محاكاة لكارثة طبيعية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "تضامن الشرقية" تنفذ سيناريو محاكاة لكارثة طبيعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفذت مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية، سيناريو محاكاة لكارثة طبيعية - لمدة يومين بإنشاء معسكر لإنقاذ الأسر المشردة نتيجة لحدوث كارثة طبيعية أو غيره، بالتعاون مع الهلال الأحمر بإستاد محافظة الشرقية بمدينة الزقازيق بهدف رفع كفاءة القدرات البشرية وتدريب العاملين على سرعة الآداء مع التنفيذ الدقيق وقت حدوث الكارثة.

أكد محمد عثمان رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية بوزارة التضامن الاجتماعي، أن تنفيذ المحاكاة للكوراث هو إحدى آليات رفع درجات الاستعداد لقياس مدى كفاءة التجهيزات الخاصة بمواجهة الأزمات والكوارث مع رفع تهيئة العنصر البشرى في ذلك وقياس درجات الاستعدادات من حيث الإمكانات المتاحة وهو ينعكس إيجابيا في خفض التكلفة وتحقيق التدخل السريع في الأزمات للحد من توابع الكارثة كذلك التاكد من آليات تقديم المساندة للضحايا والمصابين و الدعم الطبي والنفسي الداعم لهم.

وأوضح محمد كمال وكيل وزارة التضامن بالشرقية، أن تنفيذ المحاكاة شهدها قيادات المحافظة والهلال الاحمر بالشرقية، حيث تمت بافتراض وقوع زلزال ادى الى انهيارات بالمباني بأربع مناطق بالمحافظة ووقوع خسائر فى الارواح والممتلكات، حيث تم على الفور الدفع بمهمات الاغاثة من الخيام وغيرها واقامة معسكر يتكون من ٥٥ خيمة تسع ١١٠ فرد بخلاف خيام المرافق وتضم وهي مطبخ - حمام - مخزن - صالون حلاقة - فصل تعليمي - فصل حضانة - اسعافات طبية وكشف طبى - مسجد -وكنيسة كما تم الاهتمام بوضع اللوحات الارشادية في انحاء المعسكر المختلفة.

وأكد أنه من خلال التنفيذ الفعلي للسيناريو تم تنفيذ المهارات المطلوبة بسرعة وكفاءة عالية من سرعة نصب الخيام وتقديم التجهيزات اللازمة.