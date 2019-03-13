أخبار مصر | لأول مرة.. وحدات سكنية للصحفيين بالمحافظات المختلفة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لأول مرة.. وحدات سكنية للصحفيين بالمحافظات المختلفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان المرشح لمقعد نقيب الصحفيين، أنه سيعمل على توفير وحدات سكنية تناسب الزملاء، بداية من الإسكان الاجتماعي والمتوسط وانتهاءً بالوحدات الفاخرة التي تخصصها الوزارة أو المشروعات التي تنفذها الشركات الخاصة.

وأضاف خلال ندوة نظمتها له مؤسسة الأهرام، اليوم، أنه لأول مرة، سيتم توفير واحدات سكنية للزملاء الصحفيين بالمحافظات المختلفة.

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها له مؤسسة الأهرام، اليوم، بحضور الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والكاتب الصحفي علاء ثابت رئيس تحرير الأهرام وعضو مجلس نقابة الصحفيين السابق، والكاتب الصحفي إبراهين حجازي، ومحمد شبانة أمين صندوق النقابة، وعدد من الكُتاب والصحفيين أعضاء الجمعية العمومية.

وكانت أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبدالرحيم، عن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية لعدم اكتمال النصاب القانوني لها، بحضور 716 عضوًا، بينهم 20 باللجنة الفرعية بالإسكندرية، وذلك أسبوعين، على أن تنعقد 15 مارس الجاري بحضور 25+1.

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وينعقد الاجتماع الثاني للجمعية العمومية، بعد أسبوعين يوم 15 مارس الجاري، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.

وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.