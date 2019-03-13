أخبار مصر | خريجي الأزهر بمطروح تحتفل بيوم الشهيد بمعهد بنين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خريجي الأزهر بمطروح تحتفل بيوم الشهيد بمعهد بنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت المنظمة العالمية خريجي الأزهر بمحافظة مطروح ندوة حول منزلة الشهداء وفضلهم عند الله وذلك في إطار فعاليات الاحتفال بيوم الشهيد بمعهد بنين مطروح تحت رعاية رئيس المنظمة العالمية خريجي الأزهر بمحافظة مطروح الشيخ محمد مزروعة، حاضر بالندوة محمد حلمي نائب رئيس فرع المنظمة بمحافظة مطروح والشيخ كارم عفيفي عضو بالمنظمة.

وأوضح محمد حلمي خلال كلمته أن الشهادة منحة إلهية لا محنة دنيوية، لأن اختيار الله سبحانه لبعض الناس ليكونوا شهداء يعني وقوع هؤلاء في محل الرضا لدى الله عز وجل، وما سمي الشهيد بهذا الإسم إلا لأنه مشهود له بالجنة، أو لأن الملائكة يشهدون موته إكراما له، ومشهود له بحسن الخاتمة.

أشار إلى أن هذه الذكرى تعتبر أقل واجب تجاه الشهداء العظماء الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن، كما تعد فرصة لاستذكار بطولاتهم وتضحياتهم، واستلهام الدروس والعبر وبذل المزيد من الجهود للانتصار للوطن ودحر قوى العدوان ومرتزقتها.

وأكد نائب رئيس المنظمة خلال كلمته أن الوفاء لدماء الشهداء وتضحياتهم تتجسد في الوفاء للمبادئ والقيم التي ضحوا من أجلها والتصدي لمؤامرات العدوان ومخططاته التدميرية ، مشددا على علي أهمية غرس قيم الوعي والمعرفة بحجم المؤامرات التي تحاك ضد الوطن من قبل قوى العدوان ، و بما حمله الشهداء من مشروع جهادي عظيم لعزة وكرامة الأمة.

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وأكد الشيخ كارم عفيفي عضو المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمحافظة مطروح على أن المسؤولية التي رسمها ديننا الإسلامي الحنيف في مواجهة أعداء الإسلام والقيم والدين مسؤولية عظيمة، لافتاً إلى أهمية استشعار المسؤولية وحشد الجهود والطاقات للدفاع عن الوطن ضد العدوان.

أضاف أن الشهداء الذين سقطوا في معارك الشرف والبطولة والعزة والكرامة هم النواة الحقيقية لأبناء مصر وأنهم نالوا مكرمة عظيمة يفتخر بها كل مصري حر.