أخبار مصر | 'رشوان' يعلن عن تخفيضات للصحفيين على حفلات الأوبرا وعضويات بنوادي جديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'رشوان' يعلن عن تخفيضات للصحفيين على حفلات الأوبرا وعضويات بنوادي جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان المرشح لمقعد نقيب الصحفيين، إنه تواصل مع الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، بشأن الحصول على تخفيضات للصحفيين لكل ما يتعلق بالوزارة.

وأضاف خلال ندوة نظمتها له مؤسسة الأهرام، اليوم، أن وزيرة الثقافة وعدت بإرسال قائمة، ويُعفى فيها الصحفيين اعفاءًا كاملًا من كل ما تقدمه الوزارة من حفلات وأوبرا وكتب ومتاحف.

وأكد "رشوان" أنه بعد رفع رئيس نادي الزمالك الحظر عن الصحفيين، وإصداره فيديو يؤكد حقهم في الدخول للنادي كأعضاء عاملين، قام بزيارته في النادي، وكان معه وكيل نقابة المحامين عبدالجواد أحمد مندوبًا عن النقيب سامح عاشور.

وتابع: "اتفقنا على أنه ستظل أوضاع الصحفيين كغير من الأعضاء يدخلون الزمالك كما يريدون، ولكن القضية بها تعقيدات قانونية، ومنظورة أمام النيابة العامة كل العضويات المستثناة، وليس الصحفيين فقط".

وأعلن "رشوان" عن فتح الاشتراك وعضويات الصحفيين بنوادي الشمس والزهور، بتخفيضات وتسهيلات في طرق السداد.

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وكانت أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبدالرحيم، عن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية لعدم اكتمال النصاب القانوني لها، بحضور 716 عضوًا، بينهم 20 باللجنة الفرعية بالإسكندرية، وذلك أسبوعين، على أن تنعقد 15 مارس الجاري بحضور 25+1.

وينعقد الاجتماع الثاني للجمعية العمومية، بعد أسبوعين يوم 15 مارس الجاري، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.

وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.