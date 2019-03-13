أخبار مصر | تفاصيل مكالمة السيسي لـ كامل الوزير عقب أدائه اليمين الدستورى بـ8 ساعات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل مكالمة السيسي لـ كامل الوزير عقب أدائه اليمين الدستورى بـ8 ساعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل الجديد، إنه تلقى اتصالًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقب حلفه اليمين بـ 8 ساعات فقط.

وأضاف "الوزير"، خلال حضوره اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعى، اليوم الأربعاء، أن السيسي هاتفه ليتابع معه ويستفسر عن الخطط التي سيتم تنفيذها، وهو ما يوضح قدر الاهتمام والمتابعة الدقيقة والحثيثة من جانب القيادة السياسية لملف النقل.

وأكد وزير النقل الجديد، أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال وزارة النقل.