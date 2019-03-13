أخبار مصر | الحبيب علي الجفري في ندوة بجامعة قناة السويس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحبيب علي الجفري في ندوة بجامعة قناة السويس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقى الداعية الحبيب علي الجفري الداعية الإسلامي، اليوم الأربعاء، محاضرة لطلاب جامعة السويس بعنوان "خير الناس أنفعهم للناس" بمدرج كلية الآداب.

وقال الدكتور سيد الشرقاوى رئيس الجامعة، إن الجامعة حريصة على تنظيم ندوات ولقاءات مع عدد من كبار العلماء والمتخصصين فى كافة المجالات المختلفة من أجل استفادة طلاب الجامعة بخبراتهم.

وأضاف "الشرقاوي" أن ندوة الجفرى أكثر استفادة بالنسبة للطلاب من أجل التعرف على الأمور الدينية بالشكل وبصورة معتدلة صحيحة بعيدا عن الأفكار الهدامة.