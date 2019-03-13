أخبار مصر | "الجفري" لـ مستخدمي الشبكات الاجتماعية: لا تعيير الآخرين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الجفري" لـ مستخدمي الشبكات الاجتماعية: لا تعيير الآخرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر الحبيب على الجفري الداعية الإسلامي، منشور حول الآداب النبوية لمستخدمي الشبكات الاجتماعية تحت عنوان "لا تعيير الآخرين".

وكتب الجفري عبر "فيس بوك": "تعيير الآخرين.. لا تُعَيِّر أحدًا بنسبه أو بلونه أو بجنسه، يَا أَبَا ذَر أعيَّرتَهُ بأُمّهِ إنك امرُؤٌ فيك جاهلية صحيح البخاري.. قالها عليه الصلاة والسلام حين سمعه يعير رجلا بأمه".

وينشر الداعية الجفري، مجموعة من النصائح والآداب الهامة تباعا لمستخدمي الشبكات الاجتماعية إضافة إلى عدد من آداب النبوة في التواصل الاجتماعي.