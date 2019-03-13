أخبار مصر | ضياء رشوان يعرض حل عاجل لإنقاذ مشروع علاج 'الصحفيين'

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضياء رشوان يعرض حل عاجل لإنقاذ مشروع علاج 'الصحفيين' والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان المرشح لمقعد نقيب الصحفيين، إن مشروع العلاج بالنقابة وصل إلى مرحلة صعبة، على الرغم من أن النقابة لديها دعم حكومي معقول لتوسيع مستشفيات أخرى، وإيجاد حل عاجل.

وأضاف خلال ندوة نظمتها له مؤسسة الأهرام، اليوم، أنه سيطرح دراسة اكتوارية باشتراك له قيمة، يرفع سقف العلاج، واشتراك آخر يعطي قيمة أكبر.

وأكد "رشوان" أنه تفاوض مع بعض النقابات الكبيرة، وأبدوا استعداداهم لأن نقوم بعملية دمج بيننا، مؤكدًا أنه سيخاطب بعض شركات التأمين الطبي الخاصة، لتعطي للنقابة عروضًا وفقًا لعددها، وستقوم النقابة بعرض هذه الاختيارات على الجمعية العمومية من خلال تطبيق إل

إلكتروني.

وفيما يخص مستشفى النقابة، لفت "رشوان" إلى أنه ينتظر التفصايل الأخيرة من أمير الشارقة الشيخ سلطان القاسمي، وليجلس ويتفاوض معه حول استكمال الملف، وذلك بعد إعلان نيته تبني مشروع مستشفى النقابة، موضحًا أن النقيب عبدالمحسن سلامة، قام الأسبوع الماضي بدفع 4 ونص مليون جنيه لأرض المستشفى.



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