أخبار مصر | ضياء رشوان يعرض حل عاجل لإنقاذ مشروع علاج 'الصحفيين'

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وأضاف خلال ندوة نظمتها له مؤسسة الأهرام، اليوم، أنه سيطرح دراسة اكتوارية باشتراك له قيمة، يرفع سقف العلاج، واشتراك آخر يعطي قيمة أكبر.
وأكد "رشوان" أنه تفاوض مع بعض النقابات الكبيرة، وأبدوا استعداداهم لأن نقوم بعملية دمج بيننا، مؤكدًا أنه سيخاطب بعض شركات التأمين الطبي الخاصة، لتعطي للنقابة عروضًا وفقًا لعددها، وستقوم النقابة بعرض هذه الاختيارات على الجمعية العمومية من خلال تطبيق إل
إلكتروني.
وفيما يخص مستشفى النقابة، لفت "رشوان" إلى أنه ينتظر التفصايل الأخيرة من أمير الشارقة الشيخ سلطان القاسمي، وليجلس ويتفاوض معه حول استكمال الملف، وذلك بعد إعلان نيته تبني مشروع مستشفى النقابة، موضحًا أن النقيب عبدالمحسن سلامة، قام الأسبوع الماضي بدفع 4 ونص مليون جنيه لأرض المستشفى.
وينعقد الاجتماع الثاني للجمعية العمومية، بعد أسبوعين يوم 15 مارس الجاري، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.
وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.
وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.