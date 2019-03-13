أخبار مصر | برلمانية: خطابات الرئيس للشعب تعتمد على المصارحة والمكاشفة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية: خطابات الرئيس للشعب تعتمد على المصارحة والمكاشفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت النائبة سعاد المصرى، عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعتمد على المصارحة والمكاشفة فى كلماته للشعب المصرى، ويضع كل الأمور أمام المواطنين فى إطارها الطبيعى.

وأضافت المصرى، أن الرئيس ألقى الضوء خلال الفترة الأخيرة على عدد من الموضوعات الهامة وأبرزها الشائعات وحروب الشائعات التى تبثها جماعة الإخوان الإرهابية عبر وسائل التواصل الاجتماعى فى مختلف الصفحات والتى تستهدف من خلالها صغار السن الذين لم يعاصروا الجرائم التى قامت بها هذه الجماعة الإرهابية على مر التاريخ.

وأكدت النائبة البرلمانية، أن الشائعات لا تقل خطورة عن العمليات الإرهابية التى تقوم بها هذه الجماعات، ويؤكد أن هذه الشائعات تدار من خلال خطة ولها اعتمادات مالية يتم رصدها لتحقيق هذا الهدف المشبوهة من أجل بث اليأس والإحباط بين الشباب، مشيدة بوعى المصريين فى رفض هذه الشائعات والمرضى قدما فى بناء الدولة المصرية والجميع يقف فى خندق واحد خلف القيادة السياسية لتحقيق هذا الهدف.

وعقدت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلى اجتماع اليوم الأربعاء، ووافقت على 9 اقتراحات برغبة متعلقة بتأهيل ورصف طرق وإنشاء وتطوير مزلقانات، وذلك بعد موافقة ممثلى الحكومة.

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وتضمنت الاقتراحات برغبة بشأن سرعة صيانة السلالم الخاصة بكوبرى السادس من أكتوبر لتسهيل عبور المشاة بالمناطق وخاصة أعلى نهر النيل بين منطقتى الزمالك وماسبيرو – محافظة القاهرة، وعلى الاقتراح برغبة بشأن إدراج طريق الحامول – بلطيم ضمن الخطة وذلك لعمل ازدواج للطريق والموافقة على رصف وتكملة رصف طريق الحامول – علام – كوبرى 7 – محافظة كفر الشيخ، وعلى الاقتراح برغبة بشأن إنشاء كوبرى علوى على النيل يربط بين جزيرة نزلة باقورة وقرية نزلة باقور بمركز أبو تيج – محافظة أسيوط.

ووافقت اللجنة على الاقتراحات برغبة التى تم الموافقة عليها، اقتراح مقدم من النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى، بشأن إعادة تأهيل ورصف الطريق الزراعى أسيوط سوهاج بطول 100 كيلو متر - محافظة سوهاج، واقتراح بشأن سرعة الانتهاء من تطوير مزلقان قريتى شبلنجة، ميت السباع واستكمال السور – مدينة بنها – محافظة القليوبية، واقتراح برغبة بشأن إحلال وتجديد وتوسعة الكبارى بمركز ومدينة ديرب نجم – محافظة الشرقية، واقتراح بشأن البدء فى تنفيذ تطوير محطة السكة الحديد بقرية ميت السباع – مركز بنها – محافظة القليوبية، واقتراح بشأن إعادة رصف وتوسعة طريق (دمنهور – إدكو) وكذلك طريق حسن باشا مع أهمية ربط طريق دمنهور بالطريق الدولى الساحلى – محافظة البحيرة، واقتراح بشأن الموافقة على استكمال رصف بعض الطرق بمركز المحمودية – محافظة البحيرة.

وحفظت اللجنة على الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مزلقان على خط السكة الحديد لمدينة السنبلاوين – محافظة الدقهلية، والاقتراح برغبة بشأن مد خط مترو الانفاق من شارع أحمد عرابى بمنطقة المهندسين حتى شارع السودان أمام جراج الحى – محافظة الجيزة.