أخبار مصر | وكيل "نقل البرلمان" يتقدم بطلب إحاطة ضد سائقي الميكروباص والتاكسي المتعاطين للمواد المخدرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل "نقل البرلمان" يتقدم بطلب إحاطة ضد سائقي الميكروباص والتاكسي المتعاطين للمواد المخدرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، حول ضرورة تكثيف الحملات المرورية على مستوى الجمهورية ضد سائقي الميكروباص والتاكسي المتعاطين للمواد المخدرة أثناء القيادة، مؤكدًا ضرورة ألا يقتصر الأمر على ضبط السائقين على الطرق السريعة والصحراوية فقط، والاهتمام بتنفيذ حملات مماثلة داخل المدن.

وأوضح "زين الدين"، أن لرصد متعاطي المواد المخدرة بين السائقين داخل وخارج المدن يتم من خلال إجراء تحليل طبي لجميع السائقين ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه بإحالته إلى النيابة المختصة، وهو يهدف الى تقليل حوادث السير التى تزايدت خلال الفترة الأخيرة، نتيجة للسرعات الزائدة وعدم اتزان السائق تحت تأثير هذه المواد، فيكبدنا خسائر بالأرواح، بالإضافة إلى الخسائر المادية.

وطالب النائب البرلماني، بتشديد العقوبات على سائقي الميكروباص والتاكسي المتعاطين الذين يتم ضبطهم، وسحب السيارة وعدم الاكتفاء بإيقاف الرخصة الخاصة بالسائق، لتكبيدهم خسارة كبيرة، تردع المخالفين عن ارتكاب مثل هذه الأفعال التي تودي بحياة الآخرين.