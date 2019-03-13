أخبار مصر | برلماني: لقاء الرئيس مع النائب الأول للرئيس السوداني رسالة للرأي العام العالمي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: لقاء الرئيس مع النائب الأول للرئيس السوداني رسالة للرأي العام العالمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور عبد الرحيم على، عضو مجلس النواب، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الفريق أول عوض بن عوف، النائب الأول للرئيس السودانى وزير الدفاع، والفريق أول صلاح قوش، مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطنية السودانى، وسفير السودان بالقاهرة، بعث برسالة واضحة للرأى العام العالمى أن هناك علاقات استراتيجية وتاريخية تربط بين القاهرة والخرطوم وشعبى وادى النيل.

وأشاد "على" بتأكيد الرئيس السيسى على اهتمام مصر بمواصلة تعزيز التعاون المشترك بين البلدين على مختلف الأصعدة، فى ضوء الروابط التاريخية الوثيقة والعلاقات المتميزة التى تجمع بين البلدين الشقيقين حكومةً وشعبا، وكذلك دعم مصر الكامل لأمن واستقرار السودان والذى يعد امتدادًا للأمن القومى المصرى، مُشيدًا أيضًا بتأكيد النائب الأول للرئيس السودانى بالجهود القائمة للارتقاء بأواصر التعاون المشترك بين البلدين، خاصةً من خلال تكثيف الزيارات المتبادلة للقيادة السياسية وكبار المسئولين من الجانبين، مؤكدا أهمية إشادة "عوض بن عوف" بالدعم المصرى غير المحدود للحفاظ على سلامة واستقرار السودان، وتطلع بلاده للاستفادة من الدور الريادى لمصر بالمنطقة وتجربتها التنموية الملهمة.

وأكد النائب البرلماني، على أهمية القضايا التى دارت خلال اللقاء خاصة بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتأكيد أهمية إتمام مشروع الربط الكهربائى بين الدولتين، وكذا الدراسات الخاصة بمشروعات السكك الحديدية بينهما.