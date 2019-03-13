انت الان تتابع «رشوان»: لن أسمح بإيقاف بدل أي صحفي في حال فوزي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

ضياء رشوان يؤكد: تقديم موعد صرف زيادة بدل الصحفيين شهرين حال فوزي.. ولن أسمح بإيقافه حال فصل العامل.. وسيكون القرار الأول زيادة تليق بزملائنا المحالين للمعاش

بدأ منذ قليل، المؤتمر الصحفى الذى يعقده الكاتب الصحفى ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات والمرشح لمنصب نقيب الصحفيين، بمؤسسة الأهرام، لعرض برنامجه الانتخابى. شارك فى المؤتمر عدد كبير من الصحفيين، من بينهم الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وعلاء ثابت، رئيس تحرير جريدة الأهرام، والكاتب الصحفى صلاح منتصر، والكاتب الصحفى إبراهيم حجازى، والكاتب الصحفى مرسى عطا الله، والدكتور عبد المنعم السعيد، وعدد من الصحفيين بمؤسسة الأهرام.

من جانبه قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المرشح على مقعد نقيب الصحفيين في انتخابات التجديد النصفي ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إنه في ما يتعلق بالأوضاع المالية للصحفيين، وما تملكه النقابة للمؤسسات هو دور مستكمل وقائم من قبل، وسنعمل لإمداد الصحافة القومية بالدعم، للوقوف على قدميها. وأشار إلى أننا

من جانبه قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المرشح على مقعد نقيب الصحفيين في انتخابات التجديد النصفي ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إنه في ما يتعلق بالأوضاع المالية للصحفيين، وما تملكه النقابة للمؤسسات هو دور مستكمل وقائم من قبل، وسنعمل لإمداد الصحافة القومية بالدعم، للوقوف على قدميها.

وأشار إلى أننا إذا أردنا أن نعيد بدل التدريب والتكنولوجيا الذي كان يمنح للصحفيين بالانتخابات، فلا يوجد نص أو قانون يجعله وجوبيا، مشيرا إلى أنه كان هناك حكم يقول: "يكون تقرير ذلك البدل حقا لصيقا للصحافة وليس منحة من الدولة بما يتوجب تقنينه من الدولة بعد أن صار من مستلزمات المهنة".

وعلى النقابة الذود عن حقوق الصحفيين، وتفاوضت مع الدولة في زيادة البدل 3 مرات خلال عامين دون انتخابات، وتوجهت لرئيس الوزراء وتشاورنا ووافقت الحكومة على زيادة البدل بنسبة 25% وتطبيقه بداية من 1 يوليو المقبل، وتم إدراجه بالموازنة العامة، وإذا كتب نجاحي نقيبا سأتفاوض لصرفه في مايو.

واستطرد رشوان: «لن أسمح بإيقاف البدل لأي زميل أو إغلاق صحيفته؛ لأنه أمر خارج عن إرادته».

مضيفا: "وحول المعاشات، سيكون القرار الأول زيادة تليق بزملائنا المحالين للمعاش، بجواز الجمع بسَن بدل التدريب والمعاش، وستنضم النقابة رسميا لتطالب بحصول الزملاء على حقوقهم".

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وقال إنه سيعمل على تقديم موعد صرف البدل بزيادته الجديدة في شهر مايو بدلا من يوليو المقبل، حال فوزه بمنصب نقيب الصحفيين.

وتابع رشوان، في المؤتمر الذي يعقده بمقر جريدة الأهرام: "لن نسمح بإيقاف البدل لأي زميل تم فصله أو توقف عن العمل، فالبدل حق لصيق به طبقًا للحكم القضائي، كما ستكون هناك زيادة معتبرة في المعاشات، وهناك دعوى مرفوعة تطالب بضم البدل للمعاش".

ودعا عبد المحسن سلامة الصحفيين إلى الاحتشاد في الجمعية العمومية المقبلة بوم الجمعة، مؤكدا أن الاحتشاد هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق مطالبنا، مضيفًا أننا نمر بظروف صعبة على كل المؤسسات القومية والحزبية والخاصة، ما يقتضي قدرا من الوحدة والفهم المشترك لظروف الأزمة، موضحًا أننا نمر بمرحلة مفصلية تحتاج لتكاتف الجميع لتخطي المرحلة حتى تكون مجرد مرحلة بالعبور لمستقبل أكثر ازدهارا".

وقال نقيب الصحفيين إن الصحافة أداة التنوير والديمقراطية، ولا بد من الحفاظ عليها حتى لو تحملنا بعض المتاعب والمشاق، مشيرا إلى أن الصحفيين هم عقل الأمة وعليهم الاحتشاد للتعبير عن رأيهم بمنتهى الحرية.

‏وقال الكاتب الصحفي صلاح منتصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الأسبق، إن مؤسسة الأهرام من أعرق المؤسسات الصحفية، وإن الكاتب الصحفي ضياء رشوان ابن من أبناء المؤسسة ولديه تاريخ مشرف.

وأضاف، خلال الندوة التي تنظمها مؤسسة الأهرام للمرشح لمنصب نقيب الصحفيين ضياء رشوان، أن وجود ثلاثة من رؤساء مجالس إدارة مؤسسة الأهرام خلال الندوة يؤكد مدى الحب والقوة التي تعيشها المؤسسة، وهو مؤشر على عودة نقابة الصحفيين لسابق عهدها، وأن الحشد ضروري للجمعية العمومية‏.

وقال الكاتب الصحفي محمد سلماوي، رئيس اتحاد الكتاب الأسبق، إن نقابة الصحفيين سيكون صوتها عاليا وقويا ومعبرا بالفعل عن جموع الصحفيين، سواء من الأهرام أو خارجها، غير مدفوع من أي مصالح أو أيديولوجيات فكرية.

وقال سلماوي: عرفت ضياء رشوان منذ بداية عمله في الأهرام، وعرفته باحثا على أعلى مستوى، وصحفيا وله قلم ممتاز ومتميز، واهتمامه وطني وعام على المستوى السياسي، وعرفته أكثر في لجنة الخمسين مهتما بالشأن العام، ومصرا على مصالح الصحفيين والصحافة في مواد الدستور.