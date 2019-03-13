شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك بورسعيد تفرج عن 238 سيارة ملاكي و763 أخرى لذوي الاحتياجات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أفرجت إدارة سيارات الركوب بالإدارة العامة للسيارات، بجمارك بورسعيد، عن 238 سيارة ركوب ملاكي موديلات وطرازات، وعن 763 سيارة إعفاءات لذوي الاحتياجات الخاصة، بقيمة إجمالية 220 مليون و752 ألف و573 جنيه، كما قامت بإنهاء الإجراءات الجمركية بنظام الترانزيت على مشمول 93 بيان جمركي بنفس الفترة.

وبلغت الضرائب الجمركية والرسوم المحصلة عن هذه السيارات، 24 مليون و970 ألف و580 جنيه والرسوم والضرائب المحصلة لحساب جهات أخرى، 26 مليون و419 ألف و124 جنيه، بإجمالي إيرادات محصلة قدرها 51 مليون و389 ألف و704 جنيه.

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وبلغ عدد البيانات الجمركية المفرج عنها من مجمع قطع غيار السيارات، خلال شهر فبراير 2019، حوالي 1144 بيان جمركي بقيمة إجمالية قدرها 227 مليون و107 آلاف و359 جنيها.

كما بلغت الضرائب والرسوم المحصلة عنها 17 مليون و670 ألف و104 جنيهات، وبلغت الرسوم والضرائب المحصلة لحساب جهات أخرى، 35 مليون و823 ألف و969 جنيه، بإجمالي إيرادات ايرادات محصلة قدرها 53 مليون و494 ألفا و73 جنيها.

وخلال فبراير 2019، بلغ عدد البيانات الجمركية بمجمع سيارات النقل والمعدات 115 بيانا جمركيا وارد نهائي (سيارات نقل- معدات- حفارات –لوادر –شوك رافعة –جرارات- حصادات زراعية)، بقيمة إجمالية قدرها 67 مليون و229 ألف و432 جنيه.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها، 2 مليون و833 ألف و244 جنيه، والرسوم والضرائب المحصلة لحساب جهات أخرى، 6 مليون 432 ألف 245 جنيه، بإجمالي إيرادات ايرادات محصلة قدرها 9 مليون و265 ألف و489 جنيه.

كما قامت إدارة متابعة دفاتر سيارات المنطقة الحرة، بتحصيل غرامات عن مخالفات عن السيارات بالمنطقة الحرة خلال الفترة نفسها بمبلغ 27 ألف و542 جنيها، لتصل القيمة الإجمالية، خلال فبراير 2019، حوالي 515 مليون و89 ألفا و364 جنيها.