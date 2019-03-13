شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة البريطانية تستضيف «المنتدى العالمي للمرأة» بمشاركة علماء 52 دولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استضافت الجامعة البريطانية في مصر المنتدى العالمي الثالث للمرأة في العلوم، بحضور الدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة والدكتور يحيى بهي الدين نائب رئيس الجامعة، والدكتورة نادية زخاري وزيرة البحث العلمي الأسبق وعضو مجلس أمناء الجامعة البريطانية، والدكتور عبدالله عبدالعزيز النجار رئيس المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا، وبمشاركة باحثات وعالمات من ٥٢ دولة حيث باتت المرأة المصرية والعربية تنافس نساء العالم في الأداء العلمي.

كما شارك في فاعليات المؤتمر الدكتورة أمل قصري عضو هيئة التدريس بالجامعة البريطانية ومنسق المؤتمر، والدكتورة غادة عامر نائب رئيس المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا، والدكتورة أمل أمين أستاذالمركز القومي للبحوث، الدكتورة كرستيل ساغبيني مدير شركة سانوفي للأدوية في مصر والسودان، والدكتورة سيما كمار نائب رئيس شركة جونسون جونسون للاتصال في الصحة العامة والعلوم.

وقد كرم المؤتمر الدكتورة نادية زخاري، والدكتورة ألفت الشيتي مدير شركات شورى، والدكتورة مها بخيت الوزير المفوض في جامعة الدول العربية لبراءات الاختراع، والدكتورة غادة عامر أستاذ الهندسة في جامعة بنها، والدكتورة أمل أمين الباحث في المركز القومي للبحوث في مصر، بالإضافة للدكتورة وفاء حجاج من المركز القومي للبحوث الزراعية.

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قال الدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة البريطانية في مصر :«إنه من دواعي فخر الجامعه البريطانيه ان تستضيف هذا المؤتمر الهام، وأن تكون أداه فعاله في نشر فكر المساواة بين الرجل والمرأة في العمل وفرص البحث العلمي والإبتكار، والذي سيؤدي حتماً لنشر العلم ورفع مكانه المرأه في شتى المجالات».

وأضاف حمد:«أن أهميه هذا المؤتمر الذي تستضيفه الجامعة البريطانية تكمن في حضور العديد من الشخصيات الدوليه في مجالات مختلفة، ليست فقط علميه ولكن لها علاقه بطرق نشر العلم وطرق جعله لغه مشتركه بين الأفراد بصرف النظر عن النوع أو المكان أو التخصص وهو ما تدعمه الجامعة البريطانية نظراً لأهميته في نهضة الأمم».

وقالت الدكتورة أمل قصري المشرف على المؤتمر:«لقد تجاوزت مصر مرحلة تمكين المرأة، إذ أصبحت المرأة المصرية حاضرة بقوة ولها تمثيل كبير في مجالس الدولة المختلفة والمحافظات، وهذا النجاح أهلها لدخول الحكومة بثمانية وزيرات و89 نائبة في البرلمان، وهما الأعلى في تاريخ مصر».

وأضافت قصري: «هذا يؤكد وقوف القيادة السياسية المصرية مع المرأة المتميزة القادرة على النهوض بمجتمعها في كافة أركانه خاصة المجتمع والعلم في حاجة دائمة للمرأة والرجل من أجل تحقيق التنمية».

وتضمنت أعمال المؤتمر الذي إحتضنته الجامعة البريطانية في مصر والذي تستمر فاعلياته لمدة ثلاثة أيام، جلستين رئيسيتين، الأولى عن أهداف التنمية المستدامة، والثانية بعنوان خارطة الابتكار وريادة الأعمال في العلوم والتكنولوجيا، حيث تحدث خلالها شخصيات عالمية من ألمانيا ورواندا واليابان ومصر والإمارات والمغرب والأردن ولبنان، كما شهدت فاعليات المؤتمر عقد خمس جلسات في محاور متخصصة وهي (مسار دبلوماسية العلوم والابتكار، وريادة الأعمال) بالإضافة لستة مسارات علمية أخرى شملت الطاقة والغذاء والمياه والبيئة وأحدث الاكتشافات الطبية والهندسية وعلوم المواد.