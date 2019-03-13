شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: نعمل على تفكيك الفكر المتطرف أينما وجد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الوزارة ستعمل على تفكيك الفكر المتطرف أينما وجد، لأن خطر التطرّف كبير وشره مستطير، وعدواه متجاوزة الحدود.

وأوضح «جمعة» في تصريحات، الأربعاء، أن «الوزارة لديها من الوسائل المتعددة ما يعينها على القيام بذلك، من خلال موفديها ومبعوثيها إلى مختلف دول العالم، ومن خلال الخطبة المترجمة التي تتم ترجمتها الآن بـ12 لغة».

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وتابع: «وسائل الوزارة تشمل إصداراتها المترجمة إلى 17 لغة، وصفحاتها الإلكترونية على مواقع التواصل باللغات المختلفة، ومؤتمراتها الدولية، ومسابقاتها العالمية، ومن خلال جهود أكاديمية الأوقاف الدولية، ومنتديات الوزارة التثقيفية للطلاب الوافدين من مختلف دول العالم».

وأشار إلى جهود الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بدولة كازاخستان وأثرها في وسط آسيا كلها، وجهود المركز الإسلامي بدولة تنزانيا التابع لوزارة الأوقاف المصرية.

ومضى قائلا: «هدفنا سلام الإنسانية، ومحاصرة الفكر المتطرف، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، ونشر الفكر الإسلامي الوسطي الصحيح، واسترداد الخطاب الديني من جماعات التطرّف، ومواجهتهم بالحجة والبرهان أينما وجدوا».