شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تقنين أوضاعهم.. محافظ القاهرة يسلم 20 عقدا لملاك شق الثعبان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، الأربعاء، حفل تسليم 20 من ملاك منطقة شق الثعبان الصناعية عقودهم النهائية الموثقة بعد تقنين أوضاعهم رسمياَ.

وقال محافظ القاهرة، بحسب بيان، إنه تنفيذاَ لتوجيهات رئيس الجمهورية بسرعة تقنين أوضاع ملاك وأصحاب الورش والمصانع بمنطقة شق الثعبان بهدف إدخالهم في منظومة الاقتصاد الرسمي تم وضع رؤية مستقبلية لتلك المنطقة الصناعية بالكامل بالتنسيق مع الجهات المعنية المتعاونة وجهاز الرقابة الإدارية بما يسمح بحل مشاكل المستثمرين بالمنطقة وإعداد مخطط عام استثماري يليق بأهمية ومكانة المنطقة الصناعية والتي تعتبر من أهم مناطق تصنيع الرخام الخام على مستوي العالم وتحظي بشهرة كبيرة في هذا المجال.

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وأوضح المحافظ خلال كلمته أن أجهزة المحافظة ركزت جهودها خلال الفترة الماضية على تطوير المنطقة الصناعية للرخام والجرانيت طبقاَ للمخطط من خلال استكمال المرافق مياه وصرف صحي صناعي وكهرباء وطرق وشملت أعمال التطوير إنشاء طريق موصل للطريق الدائري الإقليمي لخدمة المنطقة الصناعية، ومدرسة ومعهد لتخريج عمالة فنية مدربة، إلى جانب إنشاء ميناء جاف ومنطقة خدمية تضم فروع للبنوك المختلفة والتوكيلات الملاحية، وإنشاء منطقة لوجستية تشمل مكاتب للشحن والتفريغ ومنطقة المعارض، ونقطة إسعاف وإطفاء وقسم شرطة، وكذلك إقامة مصانع لتدوير المخلفات الصناعية للاستفادة منها وفقا لأحدث التقنيات حفاظاَ على البيئة، مؤكداَ على أن الهدف الرئيسي لكافة أعمال التطوير بالمنطقة وتوفير تلك الخدمات هو المساهمة في زيادة الإنتاج والاستثمارات وتعظيم موارد الدولة وخلق فرص عمل إضافية وتذليل كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين بالمنطقة وتحقيق الاستقرار اللازم وتحسين البيئة التحتية والمرافق.

وذكر المحافظ، أن منطقة شق الثعبان تقع شرق طريق الاوتوستراد وبعمق 5 كيلو متر حتي حدود محمية وادي دجلة شرقاً بمنطقة طره المعادي وهي تتكون من 3 مناطق كوتسيكا وبدر الليثي وشق الثعبان على مساحة 1608 فدان بمساحة تقديرية 6.5 مليون متر مربع بطول واجهة على الاوتوستراد 1.8 كم وتحوي 1858 مصنع وورشة لتصنيع وتصدير الرخام الذي يأتي لها من محاجر رأس غارب والعين السخنة والمنيا وجبل الجلالة بالسويس والبحر الاحمر وأسوان ويعمل بها من 40 إلى 45 ألف من العمالة المباشرة ومثلها من العمالة غير المباشرة.

كانت محافظة القاهرة قد قامت بوضع قواعد منظمة لتقنين حالات واضعي اليد للورش والمصانع الموجودة بمنطقة شق الثعبان بهدف زيادة الاستثمارات بالمنطقة وتطوير صناعة الرخام بها وزيادة الصادرات ودعم استقرار أحوال العمالة المصرية، وتوفير عائد جيد للمحافظة يمكنها من الاستمرار في تقديم الخدمات للمواطنين واستكمال مشروعاتها التنموية وعمل شبكة طرق تخدم منطقة شق الثعبان.

شهد الحفل اللواء محمد حنفي السكرتير العام لمحافظة القاهرة، والمهندس هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، وسيد أباظة رئيس شعبة الرخام، ومصطفى الزيات السكرتير العام المساعد، وعدد من قيادات المحافظة والمستثمرين.