شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل محاكمة مرسي وآخرين في «اقتحام السجون» لـ19 مارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة الرئيس المعزول، محمد مرسي، وآخرين، في قضية «اقتحام السجون»، لجلسة 19 مارس، من أجل «استكمال فضّ الأحراز»، بقرار من المستشار محمد شيرين فهمي.

واستعرضت المحكمة بقية الأحراز، من ضمنها، كتاب موجّه من مكتب مساعد رئيس الجمهورية للشئون السياسية، دكتور باكينام الشرقاوي، إلى محيي حامد، مستشار الجمهورية.

كما قررت المحكمة ضمّ حوار الفلسطيني أيمن نوفل، مع جريدة «المصري اليوم»، بتاريخ 30 مايو 2011.